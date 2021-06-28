Посол РФ прокомментировал статью о российских «шпионах»-медиках в Италии

Посол РФ в Италии Сергей Разов обратился с открытым письмом к главному редактору газеты la Repubblica, выпустившей статью о якобы шпионском характере российской военной миссии в Италии весной 2020 года.

На прошлой неделе издание обнародовало обширный материал под названием «Бергамо, вирус, шпионы и вакцины», в котором авторы усматривают связь между работой российских военных медиков и специалистов по дезинфекции с разработкой вакцины «Спутник V».

«Уважаемый господин главный редактор. Обратили внимание на опубликованный в Вашей газете 20 июня обширный материал под названием "Бергамо, вирус, шпионы и вакцины", в котором газета вновь возвращается к событиям марта-апреля 2020 года, в период работы на севере Италии группы российских врачей вирусологов и специалистов по дезинфекции. Три с половиной строчки этого материала содержат признание, что "русские солдаты в Бергамо оказали конкретную помощь, излечивая десятки пациентов, в самые мрачные в современной истории часы, и дезинфицируя десятки центров престарелых". Остальные почти 500 строк - компиляция измышлений относительно реального содержания, якобы, шпионской военной миссии русских в духе "гибридных войн", "кампаний дезинформации и пропаганды", включая даже элементы "конкурентной борьбы за перекройку геополитической карты планеты". Пытаться подробно разобрать весь этот набор измышлений - пустая трата времени. Обратимся лишь к некоторым фактам», - сказано в ответе Разова текст которого публикует МИД РФ.

По словам дипломата, он хорошо помнит, как год назад эта же газета и еще ряд итальянских СМИ «абсолютно бездоказательно пытались усмотреть шпионский характер нашей миссии в попытках получить информацию о военных объектах Италии и НАТО в Бергамо и Брешии», где работали специалисты РФ. При этом Разов напомнил, что разъяснения о том, что эти районы были определены самими итальянскими властями, были попросту проигнорированы.

«Понадобилось больше года, чтобы авторы la Repubblica наконец-то признали очевидное - военные объекты Италии и НАТО, оказывается, не являлись целью нашей гуманитарной миссии (извиняться за активно распространявшуюся весной 2020 года откровенную дезинформацию, как видно, у них не принято). Но, как говорится, кривое не может сделаться прямым (Екклесиаст 1:15). Теперь писатели la Repubblica вменяют нам в вину, что в составе группы в Италию были направлены лучшие в России силы имеющих большой опыт врачей вирусологов-эпидемиологов (да, мы с гордостью говорили об этом с самого начала), что там работала современная мобильная лаборатория, которая якобы анализировала "генетическую структуру вируса и в зашифрованной форме направляла данные в Москву". Да, мы и тогда упоминали эту мобильную лабораторию, которая занималась исключительно мониторингом состояния здоровья контингента, уточнением методик и доз иммунной защиты, анализом ПЦР и геннотипизацией. (Кстати, среди наших военных, которые трудились на самых опасных участках в Италии, действительно были случаи заражения коронавирусом). О каких еще скрытых задачах и возможностях этой лаборатории могут рассуждать авторы, если сами признают, что никто из посторонних доступа в нее не имел», - подчеркнул посол.

Он также назвал нелепым и кощунственным утверждение материала о том, что вакцина «Спутник V» якобы родилась из итальянского вируса. По мнению Разова, авторы пытаются проследить прямую причинно-следственную и временную связь между работой миссии РФ и изобретением российской прививки.

«Дескать, полученные в Италии "шпионским путем" клинические данные позволили нашим специалистам в кратчайшие сроки изготовить вакцину. Не сходится. Санитарные и военные источники в Италии, признает газета, подтверждают, что "русским не было позволено выносить образцы и пробы из госпиталей, где они лечили больных". Кроме того, уже в июне в России начались испытания "Спутник V" на добровольцах, а в августе эта вакцина первой в мире была сертифицирована. Даже не специалисту ясно, что ее изобретение могло стать результатом только многолетних исследований других вирусных заболеваний», - отмечает дипломат.

По словам Разова, совершенно очевидно, что работа российских военных в Италии в течение 46 дней дала определенный опыт в понимании опасности этого заболевания, скорости и особенностей распространения инфекции, которая «пришла в Россию на три-четыре недели позже Италии». Данный опыт, напоминает он, был должным образом использован при разработке российских собственных мер борьбы с пандемией.

«Но в чем здесь преступление?! Это абсолютно естественный и общепринятый ход сотрудничества, которое, кстати, продолжается и сегодня. В настоящее время в римском институте им. Спаланцани проводятся имеющие большое научное значение клинические испытания вакцины "Спутник V" с участием российских специалистов. Намечены и другие исследования в рамках соответствующего Меморандума о сотрудничестве, подписанном в апреле этого года. Если бы la Repubblica посвятила этой совместной работе, направленной на борьбу с эпидемией, хотя бы сотую долю своего объемного материала, это, на наш взгляд, было бы более информативным и интересным для читателей авторитетной газеты», - считает посол.

В заключение Сергей Разов указывает на то, что авторы публикации называют Бергамо «площадкой для опробования новых гибридных конфликтов».

«Мы же исходим из того, что это место, где попавшему в беду итальянскому народу была бескорыстно протянута рука помощи руководства и народа России. В этом наше главное расхождение с редакцией газеты, политика которой вынуждает нас реагировать на подобного рода материалы», - резюмировал он.

Напомним, в марте 2020 года Россия направила в Италию, которая одной из первых столкнулась со вспышкой коронавируса, военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии.