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В Санкт-Петербурге заявили о росте числа молодых пациентов с COVID-19

Роман Захаров
21:18 28.06.2021
По данным властей города, некоторые молодые пациенты с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.
В Санкт-Петербурге заявили о росте числа молодых пациентов с COVID-19
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Санкт-Петербурге сейчас превышает аналогичный показатель, который был в первую и вторую волну заболеваемости. Такое заявление сделал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. 

«Доля пациентов молодого возраста, 20-40 лет, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну. Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» в разгар пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, решения о проведении массовых мероприятий принимает руководство городов и регионов на основе требований санитарных служб, а прямых запретов на проведение таких мероприятий - нет.

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