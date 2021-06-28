В Санкт-Петербурге заявили о росте числа молодых пациентов с COVID-19

Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Санкт-Петербурге сейчас превышает аналогичный показатель, который был в первую и вторую волну заболеваемости. Такое заявление сделал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Доля пациентов молодого возраста, 20-40 лет, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну. Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» в разгар пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, решения о проведении массовых мероприятий принимает руководство городов и регионов на основе требований санитарных служб, а прямых запретов на проведение таких мероприятий - нет.