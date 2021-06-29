Военные химики в Сибири скрыли колонну техники от авиации «противника»: видео

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, скрыли колонну военной техники с помощью машины аэрозольной завесы от атаки ударных вертолетов условного противника.

В ходе проведения тактико-специальных учений военнослужащие аэрозольного подразделения выполнили задачу по скрытию перемещения колонны военной техники. Для этого военные специалисты использовали машины постановки аэрозольных завес ТДА-3, которая способна наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надежное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия участка местности во время пролета авиации условного неприятеля.

Подразделение также отработало прикрытие аэрозольной завесой полевого командного пункта и личного состава, создав иллюзию густого тумана. Применение такой тактики максимально реалистично в условиях лесистой местности.

Учения, в которых задействовано свыше 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники, проходили на полигоне Алейский в Алтайском крае.

Соединения и воинские части общевойскового объединения входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.