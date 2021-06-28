Армия Конкурс по морской выучке среди военнослужащих ВМФ открыли в Кронштадте Ян Брацкий В конкурсе примут участие военнослужащие Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ «Морской бриз». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сегодня в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова впервые дан старт конкурсу по морской выучке среди военнослужащих Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ «Морской бриз». Торжественная церемония открытия конкурса состоялась в Кронштадте на Петровской набережной под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Кронштадтского района Санкт-Петербурга Максим Петров, офицеры Главного командования ВМФ, представители командования Ленинградской Военно-морской базы, а также участники соревнований в составе команд Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ. © Минобороны России В рамках официальной части состоялось торжественное представление команд участников, их капитанов и подъем на флагштоках Государственного флага Российской Федерации и Андреевского флага Военно-Морского Флота России. «Решение о проведении в этом году нового конкурса "Морской бриз" было принято главнокомандующим ВМФ прежде всего в целях вовлечения в соревновательные мероприятия всех категорий военнослужащих и повышения уровня морской выучки моряков», - заявил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, выступая перед участниками церемонии. В завершении своего выступления Касатонов поздравил участников с открытием конкурса и пожелал успехов, бескомпромиссной борьбы и ярких побед в соревнованиях. Завершилась церемония открытия конкурса «Морской бриз» прохождением команд-участников торжественным маршем. © Минобороны России Конкурс пройдет на быстроходных лодках с жестконадувным корпусом типа БЛ-680 в период с 28 июня по 2 июля на базе Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и будет состоять из двух этапов - «Водная стихия» и «Морской бросок». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика