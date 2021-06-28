Конкурс по морской выучке среди военнослужащих ВМФ открыли в Кронштадте
Сегодня в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова впервые дан старт конкурсу по морской выучке среди военнослужащих Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ «Морской бриз».
Торжественная церемония открытия конкурса состоялась в Кронштадте на Петровской набережной под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Кронштадтского района Санкт-Петербурга Максим Петров, офицеры Главного командования ВМФ, представители командования Ленинградской Военно-морской базы, а также участники соревнований в составе команд Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ.