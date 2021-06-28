Юнармейский вагон совершил путешествие вокруг России

Тематический юнармейский вагон в составе поезда Минобороны РФ «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» совершил путешествие вокруг России. За время движения эшелона акцию посетило более полумиллиона человек, в том числе более 40 тысяч юнармейцев.

Эшелон с юнармейским вагоном «Молодежь - авангард поколения» прошел через европейскую часть страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Поезд за 60 дней объехал всю страну с остановкой в более чем 50 городах. Причем не только в крупных центрах, но и в таких населенных пунктах, как Тында, Новый Ургал, Сковородино.

«Каждый город - это тысячи местных жителей и огромные очереди для просмотра экспозиций. Особое внимание было приковано к нашему вагону, где подростки могли открыть для себя игры виртуальной реальности, посостязаться на радиоуправляемых танках, познакомиться с работой Школы юных корреспондентов. И как передали ребята, не отставали от маленьких посетителей и взрослые, которым хоть и на короткое время, но удалось вернуться в детство», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Юнармейский вагон включал в себя восемь игровых и образовательных площадок. Во всех городах местные активисты выступали в роли экскурсоводов и наставников. Разборка и сборка макета АК-74, спилс-карта России и ее регионов, викторины и кинолектории, интерактивный тир - все это было доступно во время стоянки поезда.

«Путешествие поезда - большое, увлекательное и радостное событие. Не каждый день увидишь практически всех жителей в одном месте. Мне понравилось, что юнармейский вагон сочетал в себе развлекательный элемент с изучением истории и проверкой своих знаний по географии. Мы, к примеру, в одной викторине затронули тему развития железнодорожного транспорта на примере строительства легендарного БАМа», - поделился юнармеец из Тынды Станислав Паршинцев.

Чем удивить жителей, юнармейцы решали сами. В Севастополе подготовили большую концертную программу, в Сковородино в честь дня России устроили флешмоб, а во Владикавказе открыли выставку с экспонатами, найденными в ходе поисковых работ по местам сражений Великой Отечественной войны.

«В рамках акции "Вахта памяти" мы создали передвижной музей "Битва за Кавказ". Юнармейцы выезжали к Эльхотовским воротам, в Майрамадаг, Алагир, станицу Николаевская и село Красногор. Под руководством опытных наставников они проводили поисковые работы, а найденные экспонаты пополнили коллекцию музея. Это бинокли, каски, котелки, масленки, головные уборы немецких войск и их союзников. Для сравнения у нас есть аналогичные вещи, принадлежавшие советским солдатам», - подчеркнул начальник регионального штаба «Юнармии» в Северной Осетии Аслан Кайтуков.

Во многих городах состоялись церемонии вступления в «Юнармию». Среди них Абакан, Владивосток, Томск, Мурманск, Великий Новгород, Уфа. В Самаре к юнармейскому движению примкнули 120 мальчишек и девчонок. Они получили нагрудные значки и поклялись защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни.

«Мы ходим в походы, занимаемся спортом, увлекаемся фотографией и видеосъемкой. Я думаю, что все ребята обязательно найдут себе занятия по душе. А мы, как старшие, поможем им определиться с выбором», - поделилась юнармеец отряда «Каскад» Наталья Хлыстова.

Поезд Минобороны, стартовавший 25 апреля из Москвы, вернулся в столицу в День молодежи 27 июня. За это время эшелон прошел более 30 тысяч километров, сделав обязательную остановку в Мурманске, Севастополе, Челябинске, Абакане, Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах. Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов. На платформах представлены современные образцы техники и вооружения: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» и другие, а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики - бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». Также посетителям был доступен тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19.