Захарова ответила на слова посла США о невозможности оказывать консульские услуги

США перестали скрывать, что ради политики сдерживания других государств используют удары по гуманитарному измерению. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана о том, что после 1 августа текущего года американское посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования Москвы не нанимать персонал из третьих стран.

«Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает - по людям», - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат также сообщила, что американское посольство «не первый раз и не первый год» ликвидирует собственную консульскую службу на территории РФ.

«И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств... Делают это американские партнеры исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной», - подчеркнула Мария Захарова.

Ранее Салливан заявил, что посольство США в РФ должно привести свой новый состав в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. При этом заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков 25 июня сообщил, что Москва не будет чинить препятствий, если Вашингтон захочет заменить сотрудников посольства из числа россиян американскими гражданами, однако потолок в 455 сотрудников должен сохраниться.