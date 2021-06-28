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Захарова ответила на слова посла США о невозможности оказывать консульские услуги

Роман Захаров
18:57 28.06.2021
По мнению дипломата, Соединенные Штаты, прекращая оказывать консульские услуги в Москве, руководствуются исключительно собственными представлениями о визовой политике.
Захарова ответила на слова посла США о невозможности оказывать консульские услуги
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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США перестали скрывать, что ради политики сдерживания других государств используют удары по гуманитарному измерению. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана о том, что после 1 августа текущего года американское посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования Москвы не нанимать персонал из третьих стран.

«Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает - по людям», - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат также сообщила, что американское посольство «не первый раз и не первый год» ликвидирует собственную консульскую службу на территории РФ.

«И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств... Делают это американские партнеры исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной», - подчеркнула Мария Захарова.  

Ранее Салливан заявил, что посольство США в РФ должно привести свой новый состав в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. При этом заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков 25 июня сообщил, что Москва не будет чинить препятствий, если Вашингтон захочет заменить сотрудников посольства из числа россиян американскими гражданами, однако потолок в 455 сотрудников должен сохраниться.

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