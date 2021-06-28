Освобожденный судом китаец разрыдался при попытке сопроводить его конвоирами в Москве

Скандалом обернулось освобождение гражданина Китая Лю Цзюна из-под стражи в Москве. После суда мужчина, которого подозревали в торговли детьми, разрыдался, когда к нему подошел конвойный.

«Конвой, на мой взгляд, не понимает, что ему надо делать. Их задача - привезти и отвезти. Они не юристы и не разбираются в формулировках судебных решений. В данному случае, суд постановил отказать в ходатайстве следствию, а конвою нужна галочка от следователя, что он разрешает его освободить. Это не законно, поскольку само по себе постановление об отказе в избрании меры пресечения, влечет за собой моментальное освобождение. Для этого не нужны никакие галочки, но у конвоя своя кухня какая-то», - рассказал адвокат Анатолий Бояринов.

Лю Цзюна задержали 25 июня в гостинице «Ханой», где он проживал вместе со своим малолетним сыном. Этот ребенок - один из пяти младенцев, рожденных суррогатными матерями для граждан Китая, которых обнаружили в минувшем году на Аргуновской улице в Москве. Из-за пандемии приехать за ними в Россию родители не смогли. Сделать это Лю Дзюну удалось лишь сейчас, предварительно подтвердив родство с малышом.

И сына ему поначалу отдали, однако позже в следственном комитете нашли нестыковки в процедуре и забрали мужчину на допрос. Он длился 15 часов. Причем все это время маленький мальчик просидел на руках у отца. А после ходатайства об аресте ребенка отдали органам опеки.