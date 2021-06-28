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Россиянам запретили входить в нежелательные НПО за рубежом

Роман Захаров
18:26 28.06.2021
Поправки внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Россиянам запретили входить в нежелательные НПО за рубежом
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским гражданам принимать участие в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций за пределами страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, профильная комиссия российской Госдумы установила многочисленные факты прохождения гражданами РФ за границей обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций (в том числе с привлечением лиц, не достигших совершеннолетия), по проведению антироссийских информационных акций и культивированию внутри общества терпимости к употреблению наркотических препаратов. Закон вводит запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, которая была признана в России нежелательной, в любом государстве мира.

Кроме того, вводится «дополнительный квалифицирующий признак» признания иностранной или международной организации нежелательной на территории РФ в случае оказания ею услуг посредника при операциях с денежными средствами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Также, согласно подписанному документу, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юридическим лицам, поступающие с территории определенных стран. Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юрлица перевода денег подлежит обязательному контролю, если данные денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка из другой страны либо административно-территориальной единицы иностранного государства, которая обладает самостоятельной правоспособностью, список которых устанавливается уполномоченным органом.

Перечень таких стран определит Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком РФ. Эта информация будет информацией ограниченного доступа, которая будет доводиться до кредитных организаций.

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