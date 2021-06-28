Ученые доказали эффективность масок против COVID-19

Использование медицинских масок помогает уменьшить количество выдыхаемых частиц коронавируса нового типа в тысячу раз. Об этом сообщили медики из Бразилии, которые занимались научным экспериментом на протяжении нескольких месяцев.

«Споры о том, могут ли маски остановить передачу коронавируса, продолжаются уже много месяцев. Однако никто почему-то не проверял их эффективность на реальных пациентах. Наш эксперимент показал, что маски уменьшают количество частиц SARS-CoV-2, которые выдыхают больные, примерно на три порядка», - пишут исследователи в статье для портала medRxiv.

В исследовании принимали участие 45 человек, часть из которых была инфицирована коронавирусом. В специальной лаборатории ученые брали мазки с внешней и внутренней поверхности масок.

Анализ показал, что на внешней поверхности маски следов РНК коронавируса практически не было даже в тех случаях, когда пациент страдал от явной формы COVID-19. Кроме того, защитное средство уменьшало количество частиц коронавируса в выдыхаемом воздухе примерно в тысячу раз. Ношение масок и резиновых перчаток рекомендовано, как эффективное профилактическое средство против коронавирусной инфекции.