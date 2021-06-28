В полиции Лондона заявили, что взрыв в метро не связан с терроризмом

Прогремевший в метро Лондона взрыв не связан с действиями террористов. Такое заявление сделали в полиции столицы Британии.

ЧП произошло на станции Elephant & Castle. По словам очевидцев, на месте инцидента были слышны хлопки, а после произошло крупное возгорание.

В настоящий момент пламя пытаются ликвидировать сотрудники экстренных служб. По сообщениям местной пожарной охраны, горят коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

«Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми», - информируют пожарные.

О жертвах и пострадавших в результате происшествия к настоящему моменту информации не поступало.