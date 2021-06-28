Белоруссия отзывает своего постоянного представителя при Евросоюзе для консультаций. Об этом говорится в сообщении МИД РБ.

Отмечается, что главе представительства ЕС в Белоруссии, в свою очередь, было предложено выехать в Брюссель для проведения консультаций.

В дипломатическом ведомстве добавили, что официальный Минск в ответ на европейские санкции запрещает въезд на белорусскую территорию представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер.

В МИД также сообщили, что предложения Белоруссии о развитии диалога и сотрудничества с Европой на основе принципов равноправия остаются в силе.