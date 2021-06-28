В прокуратуре рассказали подробности ЧП с посадкой вертолета на пляже в Татарстане

По факту посадки вертолета на пляж в городе Лаишево в Татарстане возбуждено уголовное дело. Об этом «Звезде» сообщила исполняющая обязанности старшего помощника Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Татьяна Евтушенко.

Правоохранительным органам предстоит проверить соблюдение законодательства в части эксплуатации воздушного транспорта.

«Двадцать пятого июня текущего года, на пляже в прибрежной зоне реки Кама, рядом с отдыхающими гражданами приземлился вертолет. По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Двадцать седьмого июня возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - рассказала Евтушенко.

Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента, снятое многочисленными очевидцами. На кадрах вертолет пролетел над акваторией реки и приземлился на берег среди людей. Постояв некоторое время с включенным двигателем, пилот улетела в обратном направлении.