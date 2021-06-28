В стране и мире Музыкант группы «Доктор Ватсон» Евгений Финадеев рассказал подробности трагедии с Георгием Мамиконовым Ян Брацкий Ранее Георгий Мамиконов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где скончался этим утром. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Основатель и бессменный руководитель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в 9.30 утра в палате НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом «Звезде» рассказал солист музыкального коллектива Евгений Финадеев. «В 9:30 утра это произошло, в Склифосовского он умер, не выдержало сердце. Вскрытия еще не было, не могу ничего сказать про диагноз. Информация мне неизвестна. Где будет панихида и похороны - тоже пока не знаю. Только начали заниматься организацией этого процесса», - рассказал Финадеев. Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни. Возможной причиной смерти артиста могла стать мерцательная аритмия, которая развилась на фоне COVID-19. Такое предположение сделала пиар-менеджер группы Вера Воронина. Георгий Мамиконов родился в 1945 году в Москве. Вокальный коллектив «Сюрприз», позже переименованный в «Доктор Ватсон», был организован в 1985 году. Мамиконов является заслуженным деятелем искусств России обладателем ряда премий и наград. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика