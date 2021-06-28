В Москве умер основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Артисту было 76 лет. О трагедии сообщила пиар-менеджер музыкального коллектива Вера Воронина. По ее словам, у Мамиконова на фоне коронавирусной инфекции развилась мерцательная аритмия, сообщает ТАСС.

Георгий Мамиконов родился в 1945 году в Москве. Вокальный коллектив «Сюрприз», позже переименованный в «Доктор Ватсон», был организован в 1985 году.

Мамиконов является заслуженным деятелем искусств России обладателем ряда премий и наград.