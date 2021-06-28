Москалькова заявила об отсутствии правовых оснований для увольнения непривитых от COVID-19

Оснований для увольнения отказавшихся от вакцинации против COVID-19 нет, но это возможно во благо обществу. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Когда мэр города Краснодара сообщил, что люди, которые отказываются вакцинироваться, могут быть уволены, мы с моим коллегой из краснодарского субъекта РФ обратились к прокурору, считая, что нет таких правовых оснований для увольнения человека, а для отстранения во имя блага большого количества людей - есть», - приводит РИА Новости слова Москальковой.

По ее словам, в отношении россиян, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, необходимо проводить разъяснительную работу.

«Нужно убеждать людей», - заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила о необходимости важности разделения соразмерности между необходимостью введения новых ограничений и правами человека.

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена в ряде регионов России. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.