Четверолапые бойцы: как прошли соревнования военных кинологов «Верный друг» в Подмосковье
Победителей определят в ближайшее время. В августе они поедут в Алжир на международные соревнования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Подмосковье прошел завершающий этап Всеармейского конкурса кинологов «Верный друг». До финала дошли 18 команд.
Военнослужащим и их собакам нужно было пройти полосу препятствий - два круга по 800 метров, и в каждом круге поразить по пять мишеней. За каждый промах надо дополнительно бежать 100 метров.
Соревнования проходили на 40-градусной жаре. Борьба была из последних сил. Победителей определят в ближайшее время. В августе они поедут в Алжир на международные соревнования.