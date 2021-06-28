Четверолапые бойцы: как прошли соревнования военных кинологов «Верный друг» в Подмосковье

В Подмосковье прошел завершающий этап Всеармейского конкурса кинологов «Верный друг». До финала дошли 18 команд.

Военнослужащим и их собакам нужно было пройти полосу препятствий - два круга по 800 метров, и в каждом круге поразить по пять мишеней. За каждый промах надо дополнительно бежать 100 метров.

Соревнования проходили на 40-градусной жаре. Борьба была из последних сил. Победителей определят в ближайшее время. В августе они поедут в Алжир на международные соревнования.