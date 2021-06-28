Через всю страну: агитпоезд «Мы - армия народа!» торжественно встретили в Москве

Более полумиллиона человек в 52 городах России побывали на мероприятиях агитпоезда «Мы - армия страны! Мы - армия народа!». Об этом рассказал замминистра обороны Андрей Картаполов.

Количество посетителей экспозиции превзошло все ожидания организаторов. Чтобы попасть в поезд-музей и увидеть образцы современной военной техники, боевые трофеи, послушать рассказы лекторов, выстраивались очереди.

«Пятьдесят два города. Но это только больших пятьдесят два города. А сколько было небольших станций, простых полустанков, где поезд останавливался, может, непродолжительное время. Но к нему всегда шли люди, а администрация эшелона всегда держала двери открытыми и всегда встречала этих людей», - отметил Картаполов.

Старт акции был дан в апреле. 27 июня состав вернулся в столицу. За время пути эшелон преодолел почти 34 тысячи километров. По словам Андрея Картаполова, в ходе следования агитпоезда более четырех тысяч юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии».