Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Через всю страну: агитпоезд «Мы - армия народа!» торжественно встретили в Москве

Тимур Шерзад
13:30 28.06.2021
Поезд проехал через 52 крупных города, его посетили более полумиллиона человек. Чтобы попасть в поезд-музей и увидеть образцы современной военной техники, боевые трофеи, послушать рассказы лекторов, выстраивались очереди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более полумиллиона человек в 52 городах России побывали на мероприятиях агитпоезда «Мы - армия страны! Мы - армия народа!». Об этом рассказал замминистра обороны Андрей Картаполов.

Количество посетителей экспозиции превзошло все ожидания организаторов. Чтобы попасть в поезд-музей и увидеть образцы современной военной техники, боевые трофеи, послушать рассказы лекторов, выстраивались очереди.

«Пятьдесят два города. Но это только больших пятьдесят два города. А сколько было небольших станций, простых полустанков, где поезд останавливался, может, непродолжительное время. Но к нему всегда шли люди, а администрация эшелона всегда держала двери открытыми и всегда встречала этих людей», - отметил Картаполов. 

Старт акции был дан в апреле. 27 июня состав вернулся в столицу. За время пути эшелон преодолел почти 34 тысячи километров. По словам Андрея Картаполова, в ходе следования агитпоезда более четырех тысяч юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:24 В стране и мире
Видео
Шквалистый ветер и стена дождя: на Москву и область обрушился «суперливень»
12:59 В стране и мире
Глава «Курчатовского института» рассказал, что США собирали биоматериалы россиян
12:39 В стране и мире
Видео
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве и дружбе
10:56 Армия
Боевые болиды: отгружена партия Т-72Б3 для «Танкового биатлона»
08:35 В стране и мире
СМИ назвали дату испытаний американского «меча Армагеддона»
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.