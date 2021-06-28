Командующий дальней авиации оценил надежность бомбардировщиков по итогам учений в Сирии

В Сирии прошли масштабные учения российской авиации и флота. Цель - отработать совместные действия при защите авиабазы Хмеймим. А еще - протестировать новейшую технику в условиях высоких температур. Впервые в маневрах в Сирии участвовали самые быстрые истребители МиГ-31К, которые могут применять новейшие гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Компанию им составили дальние бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие еще в мае.

«Авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, летный состав получил неоценимый опыт работы в жарком климате и над водной поверхностью», - подчеркнул Сергей Кобылаш, командующий дальней авиации ВКС России.

Все это стало возможным после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. Она стала длиннее. Оснащена новейшим светосигнальным и радиотехническим оборудованием, что позволяет принимать все самолеты, в том числе, тяжелого класса.

За российскими учениями у берегов Сирии наблюдали с британского авианосца «Королева Елизавета», который находится в Средиземном море с начала июня. Его сопровождают британская атомная субмарина и несколько судов обеспечения.