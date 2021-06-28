Глава «Курчатовского института» рассказал, что США собирали биоматериалы россиян

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что США собирали у россиян биоматериалы. Они, как отметил специалист, позволяют понять, почему российские военнослужащие выносливее американских.

Ковальчук в ходе выступления в Российском национальном центре хирургии имени Петровского подчеркнул, что несколько лет назад Штаты в рамках отдельной программы собирали на российской территории образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян.

«А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», - подчеркнул Ковальчук, передает РИА Новости.

В начале прошлого года в Госдуме рассказали об американской компании, которую заподозрили в сборе биоматериалов россиян. Ее сотрудники, как отметили депутаты, проводили ДНК-тесты, чтобы помочь якобы определить россиянам происхождение своих предков.



