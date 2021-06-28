В Кремле опровергли обвинения относительно российских военных советников в ЦАР
Пресс-секретарь главы государства прокомментировал соответствующую публикацию газеты The New York Times.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), данные сообщения являются ложью. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию The New York Times.