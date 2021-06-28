Разрезая сирийское небо: опубликованы кадры учений самолетов ВКС с гиперзвуковым оружием

Оперативное соединение ВМФ в Средиземном море и самолеты авиации ВКС устроили учения в восточной часть Средиземного моря. Основной темой было отражение воздушного налета.

В учениях задействовали самолеты МиГ-31К, способные нести новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал» - эти истребители прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии накануне учений.

Помимо них, в воздух поднялись дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МК, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

На море в деле участвовали пять кораблей, включая ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», и две подлодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».