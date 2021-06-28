Армия Смертоносный «Тор»: зенитчики отразили «вражеский» налет в Южной Осетии Андрей Аркадьев В тренировках участвовали около 100 человек, было задействовано более 20 единиц техники. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Южной Осетии прошли учения зенитчиков российской военной базы, сообщает пресс-служба Южного округа. В ходе тренировки военнослужащие уничтожили «вражеские» летательные объекты с помощью зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». «Военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков на дальностях до 10 км по назначенным целям», - говорится в сообщении. «Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика