СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии

Небольшое судно, на борту которой были мертвы все люди, обнаружено у британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Turks and Caicos Sun. По данным агентства, сейчас власти ведут работу по выяснению личности мертвых людей и устанавливают причину их смерти.

Речь идет о лодке с 20 телами, которую 24 июня у берегов острова Гранд-Терк заметил рыбак. Мужчина в свою очередь сообщил о «корабле-призраке» полиции.

По данным правоохранительных органов, тела на судне находились в стадии разложения. По версии представителя полиции Такары Байн, смерть людей, скорее всего, не была насильственной.

Предположительно, судно прибыло из карибского региона.