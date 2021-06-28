Армия Боевые болиды: отгружена партия Т-72Б3 для «Танкового биатлона» Андрей Аркадьев Машины поступят в войска, а в августе этого года примут участие в соревнованиях. © Фото: УВЗ Читайте нас на: Министерство обороны РФ получило партию танков Т-72Б3, которые будут задействованы в соревнованиях АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика