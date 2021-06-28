В Госдуме назвали условие для повышения индексации пенсий

Индексация пенсий может вырасти за счет увеличения доходов Пенсионного фонда России (ПФР) от инвестирования. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

«Индексация зависит именно от доходности Пенсионного фонда», - отметил он в беседе с URA.RU.

По словам Изотова, нужно задуматься о том, что приносит хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов. Ранее ПФР размещал средства под 1-2% годовых, что не раз вызывало критику работы фонда, отметил депутат.

Парламентарий считает, что ПФР следует обратить внимание на фондовый рынок, где можно вкладывать деньги в облигации федерального займа, гарантирующие доходность от государства, а также на рынок недвижимости.

Депутат Евгений Шулепов согласился с тем, что процент, под который размещает средства ПФР, очень низкий, однако отметил, что другие вложения могут быть рискованны. В этом случае, отметил он, «важнее не потерять, чем заработать».