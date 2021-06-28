Путин встретится с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с выпускниками военных вузов и поздравит их с окончанием обучения. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены четыреста лучших выпускников, каждый из которых окончил свое учебное заведение с отличием и золотой медалью. Выпускники представляют вузы Минобороны России, МЧС, ФСО, ФСБ и Росгвардии.

Первый подобный прием для выпускников военных академий состоялся в мае 1935 года. Традиция прервалась с началом Великой Отечественной войны, однако была возобновлена в 1957 году. В прошлом году прием в Кремле не состоялся из-за пандемии коронавируса.