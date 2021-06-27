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В США выразили восхищение «безумным» советским бомбардировщиком времен ВОВ

Алена Миронова
10:18 27.06.2021
Военный историк Себастьян Роблин в The National Interest подчеркнул, что бомбардировщики позволяли истребителям взлетать с более тяжелым вооружением, а истребители могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков.
В США выразили восхищение «безумным» советским бомбардировщиком времен ВОВ
© Фото: РИА Новости
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Авиационный проект «Звено», разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в 30-е и 40-е годы XX века, стал самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей. Об этом заявил военный историк Себастьян Роблин в The National Interest.

В статье отмечается оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Автор отдельно подчеркнул, что бомбардировщики позволяли истребителям взлетать с более тяжелым вооружением, а истребители могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков.

«В то время как Великобритания и ВМС США испытывали стыковку самолетов-"паразитов" с дирижаблями, похожими на цеппелины, проект Вахмистрова был первым, в котором один самолет стыковался с другим», — обратил внимание автор.

Проект «Звено» появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как подчеркнул эксперт, дозаправки в воздухе.

По мнению автора статьи, примечательным является то, что «громоздкая конструкция» советского инженера оказалась не только пригодна к полетам, но и доказала свою эффективность во время короткой боевой карьеры в первые годы Великой Отечественной войны.

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