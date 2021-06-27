В Индии на базе ВВС прогремели два взрыва

Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на официального представителя армии. Отмечается, что никто не пострадал.

«Один причинил незначительное повреждение крыше здания, а другой взорвался на открытой местности. Повреждений оборудования не было. Расследование ведется вместе с гражданскими органами», - говорится в сообщении.

На данный момент на место направлены отряды саперов и криминалистов. Организовано расследование.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова оказать содействие Пакистану и Индии в разрешении противоречий по Кашмиру. Лавров отметил, что разногласия в любом региона мира, включая Южную Азию, должный разрешаться мирным, цивилизованным путем и на основании международного права.