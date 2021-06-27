В Подмосковье проходит чемпионат и первенство России по конным пробегам

В КСК «Отрада» в Подмосковье 26-27 июня проходят международные и всероссийские соревнования по конным пробегам - Чемпионат и Первенство России 2021.

Турнир проводится под эгидой Федерации конного спорта России, Международной федерации конного спорта (FEI), при поддержке Министерства спорта России. На дистанциях 160, 120, 100, 80 и 40 километров в различных категориях будут соревноваться 89 спортивных пар (всадник-лошадь).

В соревнованиях принимают участие знаменитые спортсмены из пятнадцати регионов России, среди которых: участники Чемпионатов Мира и Европы, Всемирных конных игр, неоднократные победители Чемпионатов и Кубков России. По сравнению с прошлым годом уровень соревнований вырос – добавилась дистанция 160 километров, количество регионов-участников выросло до пятнадцати.

Зрители смогут следить за ходом соревнований благодаря онлайн-трансляции непосредственно с маршрута пробегов. Комментатор соревнований – Дмитрий Губерниев.

Соревнования проходят при полном соблюдении обязательных мер противоэпидемической безопасности здоровья участников и организаторов мероприятия, всех необходимых требований к профессиональным соревнованиям, включая работу судейской коллегии и ветеринарной комиссии.