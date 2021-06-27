Военнослужащие ВВО оказывают помощь в ликвидации последствий наводнения в Амурской области

Мобильные отряды в Благовещенске и близлежащих к городу населенных пунктах в Амурской области продолжают оказывать помощь местным жителям, которые пострадали в результате наводнения.

Так, для оказания помощи усилили группировку сил ВВО до 1520 человек и 150 единиц автомобильной, а также специальной техники.

Военнослужащие общевойскового объединения ВВО, которое дислоцируется в Амурской области, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища произвели укрепление защитной дамбы в районе улицы Амурская - выложена дамба длиной в 100 метров, высотой в 1 метр. Уложено 1400 мешков с песком. На набережной реки Амур в Благовещенске возвели 500 метров защитной дамбы высотой в полметра. Уложено 3700 мешков с песком.

В селе Верхнеблаговещенское военнослужащие производят укрепление береговой линии реки Амур. Укреплено 150 метров, уложено 700 мешков с песком. При возведении дамбы уложено 2700 мешков с песком.

В селе Владимировка военнослужащие производят укрепление береговой линии реки Зея. Укреплено около 100 метров и уложено 830 мешков с песком.

Мобильные отряды выполняют задачи, взаимодействуя с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданным областными властями. Сооружения возводятся для предупреждения подтопления Благовещенска от паводковых вод.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию ВВО обратилось руководство Амурской области.

Военнослужащие ДВОКУ принимали активное участие в мероприятиях по предупреждению, а также ликвидации последствий наводнений в регионе в 2013 и 2019 годах.