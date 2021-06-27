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Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока-2»

Алена Миронова
06:40 27.06.2021
Бывший американский лидер Дональд Трамп высказался о политике нынешнего президента Джо Байдена в отношении газопровода «Северный поток-2».
Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что он «остановил» газопровод «Северный поток-2», а действующий американский лидер Джо Байден его «одобрил».

Трамп заявил, что, по его мнению, Байден своими действиями доведет экономику США до «разваленного состояния».

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу. И у меня были хорошие отношения с Путиным, но это хорошо», — отметил Трамп на митинге в Огайо.

Экс-глава государства также выразил непонимание того, что США «защищают» от России Германию, которая «платит Москве миллиарды долларов за трубопровод».

Бывший американский лидер предрек скорый конец американской энергетической независимости, добавив, что США «будут покупать нефть на Ближнем Востоке, будут покупать нефть в России».

Ранее в Белом доме признали, что предотвратить строительство «Северного потока-2» невозможно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты «предприняли значительные шаги», когда ввели ограничительные меры против проекта.

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