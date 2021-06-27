В Эстонии трое мужчин выстрелили себе в руки из-за спора

В Эстонии трое жителей выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор. Об этом сообщила в субботу газета Postimees.

Трое подвыпивших мужчин, по данным издания, в Валгаском уезде поспорили, что если кто-то из них сможет выстрелить себе в руку из пневматического ружья, то приятели заплатят ему две тысячи евро.

«Ночью в полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки», - рассказал Postimees представитель Лыунаской префектуры полиции.

Ранее в Доминиканском ночном клубе 23-летний мужчина по имени Келвин умер после того, как залпом выпил бутылку текилы на спор. Мужчина пришел в клуб и поспорил с друзьями на $630 о том, что выпьет бутылку крепчайшего напитка залпом.