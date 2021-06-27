В стране и мире Не справился с управлением: три человека погибли в ДТП под Красноярском Анна Берестовая Три человека погибли в попавшем в аварию автомобиле в Красноярском крае. © Фото: МВД России по Красноярскому краю Читайте нас на: Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Красноярском крае. Инцидент произошел на 283 километре автодороги Красноярск-Енисейск. © МВД России по Красноярскому краю Согласно предварительной версии, движущийся в сторону Красноярска водитель 33 лет не справился с управлением и наехал на препятствие на дороге. В результате случившегося он сам, а также двое пассажиров - молодые люди 23 лет и 19 лет - скончались. © МВД России по Красноярскому краю Соответствующие данные предоставила пресс-служба МВД по региону. В настоящее время полицейские выясняю все обстоятельства случившегося. © МВД России по Красноярскому краю В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика