Не справился с управлением: три человека погибли в ДТП под Красноярском
Три человека погибли в попавшем в аварию автомобиле в Красноярском крае.
© Фото: МВД России по Красноярскому краю
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Не справился с управлением: три человека погибли в ДТП под Красноярском
Три человека погибли в попавшем в аварию автомобиле в Красноярском крае.
© Фото: МВД России по Красноярскому краю
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