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«Ситуация тяжелая»: глава Бурятии объяснил введение локдауна

Анна Берестовая
05:29 27.06.2021
Алексей Цыденов объяснил серьезные ограничительные меры в Бурятии в связи с пандемией коронавируса.
«Ситуация тяжелая»: глава Бурятии объяснил введение локдауна
© Фото: Официальный портал Республики Бурятия
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Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что мотивировало власти республики ввести двухнедельный локдаун с 27 июня в контексте угрозы распространения COVID-19. Он объяснил, что ситуация в регионе в настоящее время является действительно тяжелой.

«Главная проблема - это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида», - указал Цыденов в своем аккаунте в Facebook.

По словам главы Бурятии, пациенты с коронавирусной инфекцией сейчас занимают более трех тысяч коек в больничных палатах. На их лечение ежедневно тратится около 20 тонн кислорода. При этом, каждые сутки от коронавируса умирает 20 и более человек уже пять дней подряд.

«Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция!» - указал он.

Цыденов выразил надежду, что введенные ограничения смогут спасти множество человеческих жизней. Он также призвал жителей региона не пытаться отыскать «лазейки» и позаботиться о своем здоровье и о безопасности близких.

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