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В Красноярске из-за паводков введен режим угрозы ЧС

Иван Линдеманн
07:32 02.06.2021
Городская ГЭС увеличит сброс воды до 6 тысяч кубометров в секунду. Также МЧС направил жителям города рассылку, что сбросные расходы продлятся до 4 июня.
В Красноярске из-за паводков введен режим угрозы ЧС
© Фото: Городовой Железногорск, "ВКонтакте"
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Из-за паводков в Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте мэрии. В настоящее время в повышенный режим функционирования переведены все органы управления.

Отмечается, что в среду, 2 июня, Красноярская ГЭС увеличит сброс воды до 6 тысяч кубометров в секунду. Также МЧС направил жителям города рассылку, что сбросные расходы продлятся до 4 июня.

«Просим жителей ограничить пребывание, а также работы в прибрежных зонах, обеспечить сохранность имущества и ценных вещей, по возможности отключить электричество. Особо бдительными просим быть дачников», - приводит слова руководителя агентства ГО и ЧС края Евгения Мусса «Красноярский рабочий».

В Красноярске организован ежедневный мониторинг паводковой ситуации. Власти заявили, что пока угрозы объектам жизнеобеспечения населения нет.

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