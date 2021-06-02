В Красноярске из-за паводков введен режим угрозы ЧС

Из-за паводков в Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте мэрии. В настоящее время в повышенный режим функционирования переведены все органы управления.

Отмечается, что в среду, 2 июня, Красноярская ГЭС увеличит сброс воды до 6 тысяч кубометров в секунду. Также МЧС направил жителям города рассылку, что сбросные расходы продлятся до 4 июня.

«Просим жителей ограничить пребывание, а также работы в прибрежных зонах, обеспечить сохранность имущества и ценных вещей, по возможности отключить электричество. Особо бдительными просим быть дачников», - приводит слова руководителя агентства ГО и ЧС края Евгения Мусса «Красноярский рабочий».

В Красноярске организован ежедневный мониторинг паводковой ситуации. Власти заявили, что пока угрозы объектам жизнеобеспечения населения нет.