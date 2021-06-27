Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Германии на Украине сообщила о всеобщем страхе перед войной с РФ

Анна Берестовая
03:10 27.06.2021
Посол Германии объяснила, почему Украину пока не берут в НАТО.
Посол Германии на Украине сообщила о всеобщем страхе перед войной с РФ
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
Читайте нас на:

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что страны мира опасаются военного противостояния с Россией. Таким образом дипломат объяснила, по какой причине в ближайшем будущем Украина не вступит в НАТО.

Фельдгузен обратила внимание, что гарантия НАТО обеспечивать политическими и военными средствами безопасность стран-членов останавливает развитие отношений с Украиной в связи с якобы возможной в таком случае войны с РФ.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», - объяснила посол в интервью изданию «Зеркало недели».

Тем не менее, предположения о якобы вероятном нападении России на Украину при отсутствии транзита газа через украинские земли дипломат оценила как спекуляции. Она добавила, что угрозу нацбезопасности в реализации проекта «Северный поток -2» видит не только Украина, но и балтийские страны с Польшей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:04 В стране и мире
Трамп заявил, что Россия и другие страны «унижают» США при Байдене
03:10 В стране и мире
Посол Германии на Украине сообщила о всеобщем страхе перед войной с РФ
02:20 В стране и мире
Три человека погибли при стрельбе в Массачусетсе
01:24 В стране и мире
В Германии назвали условие для остановки «Северного потока - 2»
23:47 В стране и мире
Из-за аварии на путях остановлены поезда из Абхазии в Петербург и Сочи
Популярное
Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.