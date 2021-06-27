Посол Германии на Украине сообщила о всеобщем страхе перед войной с РФ

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что страны мира опасаются военного противостояния с Россией. Таким образом дипломат объяснила, по какой причине в ближайшем будущем Украина не вступит в НАТО.

Фельдгузен обратила внимание, что гарантия НАТО обеспечивать политическими и военными средствами безопасность стран-членов останавливает развитие отношений с Украиной в связи с якобы возможной в таком случае войны с РФ.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», - объяснила посол в интервью изданию «Зеркало недели».

Тем не менее, предположения о якобы вероятном нападении России на Украину при отсутствии транзита газа через украинские земли дипломат оценила как спекуляции. Она добавила, что угрозу нацбезопасности в реализации проекта «Северный поток -2» видит не только Украина, но и балтийские страны с Польшей.