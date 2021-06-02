Отбить атаку: в Хабаровском крае состоялись учения железнодорожной бригады ВВО

В Комсомольске-на-Амуре состоялись тактико-специальные учения с отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа и группы антитеррора. Личный состав бригады был поднят по тревоге и совершил марш в район поврежденного условным противником участка железнодорожной дороги.

В ходе маневров военнослужащие, используя специальную гусеничную технику, менее чем за сутки восстановили около полутора километров поврежденного участка. Работу военных железнодорожников осложняли активные действия «диверсантов» условного противника в районе учений.

Маневры стали одним из практических этапов подготовки к масштабным учениям железнодорожных войск округа, которые состоятся в августе-сентябре 2021 года.

В учениях задействовали 5 единиц специальной и автомобильной техники и около 40 военнослужащих.