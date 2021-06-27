Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Крыму

Карета скорой помощи попала в аварию в Симферополе. На момент аварии в салоне автомобиля находился пациент с родственником, а также фельдшер и водитель. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В результате аварии все четыре человека пострадали и были доставлены в медучреждение. Причиной аварии стало столкновение машины скорой, движущейся на красный сигнал светофора со специальным сигналом, и легкового автомобиля Kia.