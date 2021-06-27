Нет конкурентов: эксперты из США оценили российские ракеты «Кинжал»

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» не имеют зарубежных аналогов, способных сравниться с ними в скорости и маневренности. К такому выводу пришли эксперты из американского издания Military Watch, рассматривая возможность применения этих ракет на самолетах МиГ-31К.

«Ракеты "Кинжал" не имеют конкурентов за пределами России - они отличаются высокой точностью, дальностью поражения до 2000 километров и способность разгоняться до скорости в 10 "махов". Из невозможно перехватить за счет скорости и маневренности», - говорится в статье.

В прошлом году датский журналист Эмиль Роттбелль заявил, что скорость, точность попадания и дальность действия гиперзвуковой ракеты «Кинжал» минимум в тысячу километров изменили баланс сил в регионе.