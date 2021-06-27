В Подмосковье загорелся лес возле детского санатория

В Подмосковных Люберцах произошел лесной пожар недалеко от детского бронхолегочного санатория. На данный момент возгорание локализовано - площадь составляет 0.7 гектара. По данным источника РИА Новости, в санатории находятся 89 человек - 77 детей и 12 сотрудников персонала.

«Пожар тушат с помощью двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра с ВСУ-5. При возникновении угрозы переходя огня на санаторий детей эвакуируют, на место направлены три автобуса», - сообщил собеседник агентства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛЮБЕРЦЫ 🌇 Подмосковье (@mylubertsy)

В начале июня лесной пожар произошел в Иркутской области. По-настоящему «апокалиптичными кадрами» поделились пользователи, которым пришлось буквально пробираться сквозь оранжевый тоннель огня в районе лесного пожара в Катаганском районе.