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В Подмосковье загорелся лес возле детского санатория

Алексей Курильченко
22:22 27.06.2021
В Люберцах горит лес возле детского бронхолегочного санатория
В Подмосковье загорелся лес возле детского санатория
© Фото: pixabay.com
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В Подмосковных Люберцах произошел лесной пожар недалеко от детского бронхолегочного санатория. На данный момент возгорание локализовано - площадь составляет 0.7 гектара. По данным источника РИА Новости, в санатории находятся 89 человек - 77 детей и 12 сотрудников персонала.

«Пожар тушат с помощью двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра с ВСУ-5. При возникновении угрозы переходя огня на санаторий детей эвакуируют, на место направлены три автобуса», - сообщил собеседник агентства.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЛЮБЕРЦЫ 🌇 Подмосковье (@mylubertsy)

В начале июня лесной пожар произошел в Иркутской области. По-настоящему «апокалиптичными кадрами» поделились пользователи, которым пришлось буквально пробираться сквозь оранжевый тоннель огня в районе лесного пожара в Катаганском районе.

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