«Как к особой персоне»: россиянка оказалась единственной пассажиркой самолета из Турции

Жительница Екатеринбурга Анна Филина рассказала «Звезде» о том, как она летела из Турции, будучи единственной пассажиркой в самолете. По ее словам, такой необычный полет доставил ей лишь позитивные эмоции.

«Ситуация, конечно интересная - с тем, как все это быстро распространилось, очень много разных комментариев. Мне кажется люди отреагировали более бурно, чем я и бортпроводники, которые были сначала в шоке», - рассказала Филина.

Девушка отметила, что это был «прогоночный рейс» и экипаж самолета предполагал, по полетит без пассажиров. Но Анна успела приобрести билет и успеть на рейс, несмотря на то, что его перенесли на три часа раньше.

«Меня даже спрашивали, потанцевала ли я. Но нет, я в основном сидела на своем месте, гуляла, общалась с персоналом, смотрела в небо. Бортпроводники сказали, что я могу выбрать любое место, лежать, стоять где хочу. Отнеслись ко мне как к особой персоне: напоили, накормили, все рассказали. Так что они молодцы, отработали по полной», - отметила девушка.

Анна живет в Турции, но решила навестить родной город. При этом о переносе рейса на более раннее время она узнала почти случайно, посмотрев на электронное табло.