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Эксперт объяснил, как правильно пользоваться кондиционером

Валентина Пескова
21:13 27.06.2021
В летний зной по всей России увеличились продажи вентиляторов и кондиционеров, так как россияне стремятся достичь комфортной температуры в помещениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Titi Japantour Exclusivepix Medi Globallookpress
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Жаркая погода принесла выгодную прибыль торговым точкам и интернет-магазинам электроники. После того, как уже почти две недели стоит почти африканская жара, потребители массово покупают вентиляторы и кондиционеры.

Для того, чтобы установить дома кондиционер и добиться правильной его работы, нужны специалисты, которые закрепят его в соответствии с определенными правилами. Некоторыми советами со «Звездою» поделился директор климатической компании Дмитрий Воловенко.

«Если мы говорим о правилах использования климатической техники, то в них все четко прописано. Главное требование, что любое помещение должно быть замкнуто. То есть окна и двери должны быть закрыты, потому что любая система кондиционирования работает на рециркуляцию. Через теплообменник воздух должен забираться и выдаваться наружу. За счет этого его температура постепенно опускается», - рассказал эксперт.

Также при работающих кондиционерах общая температура воздуха в помещении снижается, пояснил Дмитрий Воловенко. Поэтому если открывать окно, то в помещение будет поступать более теплый воздух, что будет сказываться на эффективности работы системы охлаждения кондиционера и может привести к выходу его из строя.

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