Эксперт объяснил, как правильно пользоваться кондиционером

Жаркая погода принесла выгодную прибыль торговым точкам и интернет-магазинам электроники. После того, как уже почти две недели стоит почти африканская жара, потребители массово покупают вентиляторы и кондиционеры.

Для того, чтобы установить дома кондиционер и добиться правильной его работы, нужны специалисты, которые закрепят его в соответствии с определенными правилами. Некоторыми советами со «Звездою» поделился директор климатической компании Дмитрий Воловенко.

«Если мы говорим о правилах использования климатической техники, то в них все четко прописано. Главное требование, что любое помещение должно быть замкнуто. То есть окна и двери должны быть закрыты, потому что любая система кондиционирования работает на рециркуляцию. Через теплообменник воздух должен забираться и выдаваться наружу. За счет этого его температура постепенно опускается», - рассказал эксперт.

Также при работающих кондиционерах общая температура воздуха в помещении снижается, пояснил Дмитрий Воловенко. Поэтому если открывать окно, то в помещение будет поступать более теплый воздух, что будет сказываться на эффективности работы системы охлаждения кондиционера и может привести к выходу его из строя.