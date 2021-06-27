В Хакасии для некоторых категорий граждан ввели обязательную вакцинацию

Несколько групп населения в Хакасии в срок до 31 августа должны будут пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Как сообщает главное региональное управление Роспотребнадзора, об этом распорядилась главный государственный санитарный врач республики Татьяна Романова.

Эпидемиологическая ситуация в республике расценивается как неблагополучная, поэтому в связи с продолжающейся угрозой распространения отдельным категориям служащих нужно обязательно сделать прививки от коронавируса.

«В срок до 31.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», - говорится в тексте постановления.

Обязательная вакцинация в Хакасии касается медицинских работников, работников образовательных организаций, социальной сферы, работников транспорта и сферы обслуживания, а также учреждений культуры, досуга и спорта.

По данным местных властей, за прошедшие сутки в республике подтверждено 108 новых случаев COVID-19. С начала года в Хакасии установлено 7090 случаев заболевания инфекцией коронавируса.