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В Хакасии для некоторых категорий граждан ввели обязательную вакцинацию

Валентина Пескова
20:21 27.06.2021
Главный государственный врач республики подписала распоряжение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заражению инфекцией коронавируса.  
В Хакасии для некоторых категорий граждан ввели обязательную вакцинацию
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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Несколько групп населения в Хакасии в срок до 31 августа должны будут пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Как сообщает главное региональное управление Роспотребнадзора, об этом распорядилась главный государственный санитарный врач республики Татьяна Романова.

Эпидемиологическая ситуация в республике расценивается как неблагополучная, поэтому в связи с продолжающейся угрозой распространения отдельным категориям служащих нужно обязательно сделать прививки от коронавируса.

«В срок до 31.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», - говорится в тексте постановления.

Обязательная вакцинация в Хакасии касается медицинских работников, работников образовательных организаций, социальной сферы, работников транспорта и сферы обслуживания, а также учреждений культуры, досуга и спорта.

По данным местных властей, за прошедшие сутки в республике подтверждено 108 новых случаев COVID-19. С начала года в Хакасии установлено 7090 случаев заболевания инфекцией коронавируса.

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