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К 80-летию начала войны: как встретили День памяти и скорби в Бресте у легендарной крепости

Юлия Шатилова
18:22 27.06.2021
Чем дальше от планеты кровавые события Второй мировой войны, тем больше внимания приковано к тем политическим мотивам и предпосылкам, которые привели к ее началу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Восемьдесят лет назад произошло событие, перевернувшее жизнь всей страны и, по сути, ставшее краеугольным камнем всей нынешней российской самоидентичности. 22-го июня в нашей стране отметили День памяти и скорби.

К годовщине начала Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit свою статью, в которой проанализировал эти исторические события. Главное внимание приковано к вопросу - почему, победив общего врага и преодолев разногласия холодной войны, - нам все равно не удалось стереть разделительные линии и построить единую Европу - от Лиссабона до Владивостока.

Кто виноват в том, что на континенте вновь растет атмосфера недоверия, и все больше нынешняя ситуация напоминает ту - накануне Второй Мировой? Как указывает Владимир Путин, правда в том, что советский солдат ступил на землю Европы с благородной и великой миссией освободителя, а не в том, чтобы земле Германии мстить немцам. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу. И не смотря на тяжелое прошлое, написал глава России в День памяти и скорби, - Россия открыта к сотрудничеству с Европой, хотя с ее стороны возобладал другой подход.

На захват Брестской крепости, которая первая приняла удар в войне - немцы отводили восемь часов. По их планам, - уже в полдень 22 июня цитадель должна была быть под их полным контролем. Защитники выстояли месяц.

Ранним утром 22 июня 2021 года Брестская крепость снова не спала, вспоминая тех, для кого такое же утро 80 лет назад стало последним. Почтить память погибших пришли тысячи человек и как тогда - в июне 1941 года - земля снова вздрогнула, когда тишину разорвали залпы снарядов.

В три часа ночи бойцы Брестского гарнизона солдаты старательно отчеканили шаг, проходя мимо Вечного огня и 30-метрового монумента Войну-победителю. Здесь, под гранитными плитами, - захоронены больше тысячи защитников Брестской крепости, которая стала символом несломленного духа и стойкости.

Сегодня из защитников Брестской крепости в живых не осталось никого. Ветеранов-победителей той войны с каждым годом все меньше. Но и спустя 80 лет они не могут сдержать свои эмоции.

Подробности - смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой» и в репортаже Юлии Шатиловой из Бреста в День памяти и скорби.

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