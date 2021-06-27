В страхе перед прививкой: кто попадает в красную зону для зараженных COVID-19

В красной зоне страшно всем – и пациентам, и врачам. Настолько тяжелых случаев еще не было. Воздушная трубка для Леонида Овербуха - спасительная соломинка, которая тянется к кислородной маске. Он в шаге от перевода на ИВЛ. Хотя еще несколько дней назад не было никаких симптомов.

«Кашлянешь, чуть не падаешь, головокружение прямо. И отдышка», - рассказывает пациент Леонид.

Чувство, будто внутри грудной клетки раскаленные угли. Никаких прогнозов, что будет дальше. Потому что коронавирус стал другим – молниеносным. COVID-19 мутирует, еще больше запутывая врачей и ставя их в тупик. А новый индийский штамм становится все сильнее.

«Штамм очень зловещий, он к лечению не чувствителен, пациенты за несколько дней могут погибнуть, тяжелое поражение легких, тромбозы снижение памяти, слуха. Если бы наши жители активней прививались, мы бы остановили распространение», - заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Но в красной зоне те, кто выбрал другой путь – заболеть, а не привиться.

«Я побоялась (сделать прививку - прим. ред.). Мне предложили сделать, думала Бог пронесет, авось, но не пронесло. Сейчас обязательно сделаю», - рассказала пациентка Татьяна Филатова.

Да, сделав прививку тоже можно заразиться, но риск ничтожно мал, да и надолго в больнице не задерживаются – из 130 человек здесь всего двое привитых. Благодаря вакцине они избежали ИВЛ. В красной зоне особенно понимаешь, насколько жесток и беспощаден новый штамм коронавируса - все боксы переполнены, статистика не просто растет, а взрывается. За бездушными цифрами находятся человеческие судьбы: с подорванным здоровьем и тяжелыми последствиями

Скорые, опережая друг друга, привозят десятки пациентов в сутки. Мест не хватает, и вот снова разворачиваются резервные госпитали – ВДНХ, Сокольники, парк Патриот. Хотя все надеялись, что эту страницу ковидной истории уже перевернули. Но стало только хуже – коронавирус забирает молодых - индийский штамм сражает тех, кому от 19 до 40 лет .

Индийский штамм в четыре раза заразнее первого – уханьского. За эту неделю заболеваемость по всей стране выросла на 30%. Михаил Мишустин срочно дает поручение дополнительно выделить 25 миллиардов на борьбу с инфекцией в регионах.

«Распространение инфекции продолжается во всем мире, причем скорость увеличивается. В том числе из-за появления новых мутаций вируса. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь. Но лучше не ждать, когда тест покажет положительный результат, а сделать прививку», - заяви премьер-министр.

Мы сами перестали верить в опасность COVID-19 – забываем про маски, отказываемся от вакцинации. И вот последствия - коронный выход нового штамма. Только благодаря прививке можно избежать фатального исхода.

«По регионам мы видим, контролируя ситуацию, что среди заболевших количество вакцинированных не превышает 0,5% в среднем. То есть вакцинация позволяет обеспечить защиту от заболевания или тяжелого течения заболевания», - отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Сейчас врачи проводят исследования сывороток крови от переболевших и уже известно – существующие в России вакцины способны отразить удар новых мутаций вируса.

Планировалось, к концу лета страна будет под защитой коллективного иммунитета и привито 60% населения, но наши темпы вакцинации отстают – вакцинировалось всего 11%. В Москве привились 2 миллиона жителей. Этого слишком мало, хотя у нас есть все для победы над вирусом. Почему же не спешат поставить прививку? Вместе с коронавирусной пандемией умы захватывает пандемия информационная, которая даже страшнее.

«Если мы научились и понимаем в определенной степени, как управлять процессом эпидемиологическим, то новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемиологическим процессом - это процесс инфодемии», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интернете гуляют версии, одна абсурднее другой: вакцины - это заговор, привьешься- сразу заразишься, нас всех чипируют, мы все умрем. Но, несмотря на глупые фейки, все больше людей начинают понимать – нужно сделать прививку. Но чаще всего после того, как уже заболеет кто-то из близких.

Для борьбы с инфекцией в стране достаточно препаратов – постоянно открываются новые прививочные пункты, мы сейчас возле дворца водных видов спорта «Лужники», уже немаленькая очередь. Прививают с 10 утра до 11 вечера. И те, кто пришел сегодня сюда, для себя уже решили - лучше поставить вакцину, прежде чем им поставят диагноз COVID-19.

«Надо здраво мыслить, у нас все болезни побеждались вакцинацией», - считает ожидающий прививки Владимир Снегов.

Сначала ждали, рекомендовали, но просьбы к чему не привели. Поэтому в Москве ввели прививки для тех, кому по работе приходится много общаться – 60 % сотрудников сферы услуг должны вакцинироваться. А с 28 июня все рестораны в Москве становятся «свободными от ковида» – пустят только тех, у кого есть прививка, отрицательный тест или если вы переболели за последние полгода. В подтверждение при входе нужно показать QR-код, его можно получить на госуслугах.

«Гости, которые к нам приходят они при предъявлении QR-кода могут находиться в ресторане без соблюдения ограничительных мер и находится до утра», - рассказала представитель сети ресторанов Елена Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорит – есть только два пути – либо быстрая вакцинация, либо снова полный локдаун. Этого совсем не хочется. После всех введенных мер только за один день на прививку в Москве записываются около 90 тысяч человек - огромный шаг, чтобы снизить растущую заболеваемость и выйти из ограничений.

«За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости ‒ это 53 тысячи, такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года», - отметил мэр столицы.

Об ограничениях объявляют все регионы - в Башкирии в кино пускают только с ПЦР-тестом или прививкой, в Бурятии с 27 июня начинаются нерабочие две недели, а на курорты Краснодарского края с 1 июля попадут только туристы с прививкой или тестом. Если в отеле выявят хоть один случай заражения, вся гостиница превратится в обсерватор.

Мы ни на что не намекаем, но есть угрозы еще масштабней и опаснее – биологическое оружие. И Россия должна быть готова к новому удару и суметь вовремя его отразить. Владимир Путин призывает усилить контроль за запретом на разработку и применение биологического оружия – в телеграмме он обратился к участникам и организаторам Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».

«Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке», - говорится в тексте.

Зарубежные страны размещают свои лаборатории в разных частях света, в том числе и возле наших границ – и цели их непонятны.

«Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, с участием министерств обороны иностранных государств, третьих стран около российских границ. Это один из высочайших рисков для нашей страны

Мы уже и так потеряли слишком много – времени, людей и сил. Потому сейчас важно объединиться, не тянуть с вакцинацией до последнего, пока не станет поздно. Иначе наша хрупкая надежда на скорую победу над коронавирусом снова разрушится.