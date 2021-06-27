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«Герои великой войны»: танкист-ас Дмитрий Лавриненко подбил 52 вражеских машины и изобрел свою тактику для введения немцев в заблуждение

Валентина Пескова
Мария Барабанова
Александра Селезева
17:17 27.06.2021
Самый результативный танковый ас Великой Отечественной войны - Дмитрий Федорович Лавриненко, - погиб очень рано, в возрасте 27 лет, в декабре 1941 года. Но всего лишь за два месяца сумел уничтожить 52 тяжелых, средних и легких танка противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дмитрий Федорович Лавриненко считается самым удачливым советским танковым асом в периоды Великой Отечественной войны и самым результативным танковым асом Антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны. Он подбил 52 немецких танка и при этом одержал все свои победы за достаточно короткий промежуток времени - за 2,5 месяца, приняв участие в 28 боях примерно с 4 октября по 5 декабря 1941 года.

«При появлении вражеской техники Лавриненко вел огонь либо сразу с места и заранее, либо решительно атаковал, сближаясь с противником на предельно малую дистанцию порядка 100 метров, с которой уже невозможно было промахнуться - и тогда огонь велся в упор», - рассказывает военный историк, писатель Михаил Барятинский.

Будучи командиром, Лавриненко совмещал в себе обязанности командира своего танка и наводчика. Одним из его хитрых маневров был прием оригинальной маскировки - это когда Лавриненко установил на позиции своих танков бревна, внешне походившие на стволы танковых орудий. И фашисты сразу же открыли огонь по ложным целям. Но, - пропустив гитлеровцев на выгодную дистанцию, Лавриненко открыл по ним губительный огонь из засады и уничтожил девять танков и два оружия, а также - множество немецких солдат. Такие творческие подходы к решению сложных ситуаций были не раз проявлены танкистом.

Дмитрий Лавриненко ушел на фронт добровольно. Он был школьным учителем, затем поступил в танковое училище в Ульяновске, которое закончил в 1938 году. Погиб он очень рано. Солдат находился вне танка и при минометном обстреле побежал к своей боевой машине и был смертельно ранен осколком разорвавшейся мины. Ему было 27 лет.

Самое печальное, констатируют военные историки, что при жизни Дмитрий Лавриненко не был вознагражден за свои победы и звание Героя Советского Союза ему присвоили только в 1990 году.

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