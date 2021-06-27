Терапевт объяснила, почему в жару опасно ездить в электричках

В летний зной лучше избегать поездок на электричках, так как духота в вагонах может привести к риску сердечных недомоганий, вплоть до сердечных приступов. Как проконсультировала читателей «Звезды» терапевт Людмила Лапа, в организме происходит сгущение крови из-за жары, что является фактором риска.

«В основном из-за духоты и жары. Не хватает кислорода. Риск инфаркта и инсульта очень высокий - дышать нечем. Даже если работает кондиционер, - они же просто гоняет воздух, - существующий, а притока нет. И поэтому это состояние - оно тяжелое, и человек часто ощущает нехватку кислорода для клеток мозга», - пояснила медицинский специалист.

Для того, чтобы человек не потерял сознание и у него не произошел ни тепловой удар ни инсульт, ни тромбообразование - нужно не допускать таких опасных ситуаций.

«Честно говоря, ни один раз уже по телевизору мы видели, как даже молодых и перспективных хоккеистов уносили с ледового поля», - заметила терапевт.

Любые нагрузки и перегрузки на организм могут привести к тому, что в организме может просто оторваться тромб и человек может внезапно просто покинуть этот мир. Для этого нужно исключить перегрузки на организм и исключить риски того, чтобы такие вещи не происходили.