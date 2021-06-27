Витрина Российского флота: что показали российские военные на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
При полном параде, под Андреевским флагом, новые российские боевые корабли встречают делегации со всего мира. Военные специалисты из Саудовской Аравии изучают малый ракетный корабль «Одинцово».
Редкая возможность вблизи рассмотреть «Петропавловск-Камчатский» - новую подводную лодку Тихоокеанского флота. Это модернизация проекта «Варшавянка». Малошумные и практически неуловимые для радаров противника лодки.
На закрытой стоянке в пассажирском порту Петербурга впервые представлен многоцелевой корвет «Гремящий» того же Тихоокеанского флота.
«Универсальные пусковые установки, несколько типов ракет в них можно загружать для решения широкого спектра задач», - рассказал командир штурманской боевой части корвета «Гремящий» Вадим Абрамов.
Большая премьера, но без массового зрителя. Из-за коронавирусных ограничений корабли доступны только для участников Военно-морского салона.
«Главные ожидания – показать всю технику, новые технологии во-первых своим партнерам, предъявить то, чем вооружен Военно-морской флот и то, что мы видим в перспективе», - отметил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Флагманом салона стал фрегат-невидимка дальней морской и океанской зоны «Адмирал флота Касатонов» с уникальной конструкцией, выполненной по технологии «стелс» и мощным ракетным вооружением.
Все секреты участникам Военно-морского салона экипаж, конечно, раскрывать не будет. Расскажет лишь о некоторых преимуществах этого новейшего корабля. Вот, например, зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Полимент - Редут». Он способен поразить любые воздушные и наземные цели на расстоянии до 150 километров, а чуть выше располагаются пусковые шахты для знаменитых крылатых ракет «Калибр».
Петербургский международный военно-морской салон - это витрина Российского флота. Здесь представляют лучшие новинки гражданского судостроения и оборонной промышленности.
«Безусловно, все это послужит стимулом для дальнейшей работы по созданию мощного флота, способного эффективно решать любые самые сложные, ответственные задачи», - рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Санкции, пандемия, мировой финансовый кризис. Назло всем штормам, только за последний год нашему Военно-морскому флоту передали 11 боевых кораблей разного класса. А это уже перспективное будущее - макет атомного авианосца «Ламантин». На его борту смогут разместить до 60 летательных аппаратов. Истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
Вместе с проектами военных кораблей представлено современное тактическое ракетное вооружение и уникальные системы навигации и связи.
Часть стендов на военно-морском салоне просвещена освоению Арктики. Вот например, современный радиолокационный комплекс «Парад-6Х». Их планируют устанавливать на всем протяжении северного морского пути. Эти системы будут передавать оперативные данные о ледовой обстановке проходящим судам.
Площадки Петербургского военно-морского салона посетили делегации из трех десятков стран мира. Этот международный форум станет своеобразным прологом к предстоящему Главному военно-морскому параду. Уже известно, что в акваторию Финского залива зайдут четыре иностранных корабля.