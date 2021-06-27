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Витрина Российского флота: что показали российские военные на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
16:50 27.06.2021
На Международном военно-морском салоне состоялась демонстрация последних достижении российского ОПК в области кораблестроения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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При полном параде, под Андреевским флагом, новые российские боевые корабли встречают  делегации со всего мира. Военные специалисты из Саудовской Аравии изучают малый ракетный корабль «Одинцово».

Редкая возможность вблизи рассмотреть «Петропавловск-Камчатский» - новую подводную лодку Тихоокеанского флота. Это модернизация проекта «Варшавянка». Малошумные и практически неуловимые для радаров противника лодки.

На закрытой стоянке в пассажирском порту Петербурга впервые представлен многоцелевой корвет «Гремящий» того же Тихоокеанского флота.  

«Универсальные пусковые установки, несколько типов ракет в них можно загружать для решения широкого спектра задач», - рассказал командир штурманской боевой части корвета «Гремящий» Вадим Абрамов.

Большая премьера, но без массового зрителя. Из-за коронавирусных ограничений корабли доступны только для участников Военно-морского салона.

«Главные ожидания – показать всю технику, новые технологии во-первых своим партнерам, предъявить то, чем вооружен Военно-морской флот и то, что мы видим в перспективе», - отметил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

Флагманом салона стал фрегат-невидимка дальней морской и океанской зоны «Адмирал флота Касатонов» с уникальной конструкцией, выполненной по технологии «стелс» и мощным ракетным вооружением.

Все секреты участникам Военно-морского салона экипаж, конечно, раскрывать не будет. Расскажет лишь о некоторых преимуществах этого новейшего корабля. Вот, например, зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Полимент - Редут». Он способен поразить любые воздушные и наземные цели на расстоянии до 150 километров, а чуть выше располагаются пусковые шахты для знаменитых крылатых ракет «Калибр».

Петербургский международный военно-морской салон - это витрина Российского флота. Здесь представляют лучшие новинки гражданского судостроения и оборонной промышленности. 

«Безусловно, все это послужит стимулом для дальнейшей работы по созданию мощного флота, способного эффективно решать любые самые сложные, ответственные задачи», - рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Санкции, пандемия, мировой финансовый кризис. Назло всем штормам, только за последний год нашему Военно-морскому флоту передали 11 боевых кораблей разного класса. А это уже перспективное будущее - макет атомного авианосца «Ламантин». На его борту смогут разместить до 60 летательных аппаратов. Истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. 

Вместе с проектами военных кораблей представлено современное тактическое ракетное вооружение и уникальные системы навигации и связи.

Часть стендов на военно-морском салоне просвещена освоению Арктики. Вот например, современный радиолокационный комплекс «Парад-6Х». Их планируют устанавливать на всем протяжении северного морского пути. Эти системы будут передавать оперативные данные о ледовой обстановке проходящим судам. 

Площадки Петербургского военно-морского салона посетили делегации из трех десятков стран мира. Этот международный форум станет своеобразным прологом к предстоящему Главному военно-морскому параду. Уже известно, что в акваторию Финского залива зайдут четыре иностранных корабля. 

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