Дымное облако: лесной пожар у турецких курортов Мармарис и Ичмелер прогнал туристов

У турецких курортов Мармарис и Ичмелер начался природный пожар. Совсем недалеко от гостиничных комплексов загорелись горные лесные массивы.

Очевидцы из числе местных жителей и немногочисленных отдыхающих выкладывают соцсети ролики, где запечатлен масштаб бедствия. Видно, что совсем рядом с побережьем зеленые леса окутаны густым белым дымом, который уже сливается с облаками.

На других кадрах над макушками сосен и елей вырываются горящие языки пламени, которые уничтожают деревья. К тушению пожара привлечена авиация в виде пяти спасательных вертолетов.

В 2018 году те же самые лесные массивы точно также уже были охвачены огнем, тогда причинами пожаров называли длительные грозы. В тушении пожаров была задействована даже авиация МЧС Беларуси.