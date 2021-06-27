В Краснодарском крае произошел потоп из-за выхода реки из берегов

В поселке Южный Белореченского района Краснодарского края произошел подъем уровня реки Чибрик, в результате чего подтопило порядка 150 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, для оценки последствий в воздух запущены беспилотники. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

«По состоянию на 9:00 р. Чибрик вернулась в русло. Подтопленными остаются 5 придомовых территорий. Проводится работа по откачке воды при помощи мотопомп. С 7:00 начата работа по комиссионному обследованию освободившейся территории от воды межведомственными группами в состав которых входят сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы», - говорится в сообщении на сайте службы.

В ликвидации последствий участвуют 102 человека и 23 единицы техники из них от МЧС России 77 человек личного состава и 11 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в Минске произошел потоп из-за сильных дождей. Работники МЧС ведут работы по эвакуации людей с подтопленных территорий и буксировке застрявших автомобилей.